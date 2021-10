Solidarietà bipartisan a Michetti per le minacce: «Basta con il clima d’odio». Il tweet di Letta (Di venerdì 15 ottobre 2021) “La campagna di odio orchestrata ai danni di Enrico Michetti ha mandanti politici chiarissimi. Che hanno prestato la mano a inchieste giornalistiche vergognose. Inseguimenti. Vere e proprie battute di caccia, appostamenti”. Fabio Rampelli è tra i primi a commentare le minacce di morte apparse sui muri del comitato elettorale del candidato di centrodestra. Che ha ottenuto la Solidarietà immediata della sua coalizione. Nel pomeriggio si registrano anche messaggi di condanna dell’episodio da parte del Pd. Rampelli: i frutti avvelenati della campagna di Pd e pseudo-giornalisti Il vicepresidente della Camera denuncia atteggiamenti “da Santa Inquisizione per mandare al rogo l’eretico Michetti. Che nulla hanno a che spartire con una civile dialettica democratica. Né con un giornalismo di vera inchiesta. Di questa pessima ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “La campagna di odio orchestrata ai danni di Enricoha mandanti politici chiarissimi. Che hanno prestato la mano a inchieste giornalistiche vergognose. Inseguimenti. Vere e proprie battute di caccia, appostamenti”. Fabio Rampelli è tra i primi a commentare ledi morte apparse sui muri del comitato elettorale del candidato di centrodestra. Che ha ottenuto laimmediata della sua coalizione. Nel pomeriggio si registrano anche messaggi di condanna dell’episodio da parte del Pd. Rampelli: i frutti avvelenati della campagna di Pd e pseudo-giornalisti Il vicepresidente della Camera denuncia atteggiamenti “da Santa Inquisizione per mandare al rogo l’eretico. Che nulla hanno a che spartire con una civile dialettica democratica. Né con un giornalismo di vera inchiesta. Di questa pessima ...

Ultime Notizie dalla rete : Solidarietà bipartisan Da Letta a Conte a Salvini: solidarietà bipartisan La solidarietà al candidato del centrodestra è arrivata bipartisan. Anche i due avversari alle amministrative, Roberto Gualtieri e Virginia Raggi , hanno mandato un messaggio a Michetti. 'La ...

Regno Unito, accoltellato deputato dell'Essex. Arrestato l'aggressore Solidarietà bipartisan degli altri parlamentari. L'episodio ricorda la tragedia di Jo Cox , la parlamentare laburista uccisa poche settimane prima il referendum della Brexit da un estremista di ...

