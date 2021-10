Roma | Letta | ' piena solidarietà a Michetti'

(Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ott (Adnkronos) - "Esprimo la mia. Odio e insulti non possono far parte in alcun modo della dialettica democratica". Lo scrive su Twitter Enrico

... a partire da Enrico, vadano di persona al comitato a testimoniare la propria solidarietà a ... Le intimidazioni non ci fermano:merita un governo all'altezza della sua storia e delle sue ...Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico, dopo la notizia delle scritte comparse fuori al comitato elettorale del candidato del centrodestra a, Enrico Michetti. "Voglio esprimere ...Roma, 15 ott "Esprimo la mia piena solidarietà a Michetti. Odio e insulti non possono far parte in alcun modo della dialettica democratica". Lo scrive su Twitte ...Nasce ITA Airways, livrea azzurra per la nuova compagnia di bandiera. Nasce la nuova compagnia di bandiera italiana: ITA Airways.