Roma | brutto scontro tra tre auto e una moto | gravissimo 21enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) E mentre la Capitale è paralizzata per via delle manifestazioni che sono in programma nel pomeriggio di oggi, proprio nel giorno dell’entrata in vigore del Green Pass nei luoghi di lavoro, ini della zona nord stamattina sono rimasti bloccati nel traffico per un incidente. Un grave incidente che ha visto tree unascontrarsi per cause ancora tutte da verificare. IncidenteNord: grave centauro La carambola tra le tre, una Dacia Duster, una Opel Corsa e una Jeep Renegade, e unaYamaha è avvenuta questa mattina intorno alle 10, tra Corso Francia e Tor di Quinto, all’altezza di via Civita Castellana. Ad avere la peggio nello, purtroppo, il centauro, un ragazzo di 21 anni che è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. ...