Rita Dalla Chiesa: "Lamorgese è stata imbarazzante, si è presentata in aula con tre foglietti" (video) (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Rita Dalla Chiesa ha perfettamente ragione. In aula la Lamorgese ha dimostrato tutta la sua incapacità. L'Italia non merita un ministro così». Giorgia Meloni ha commentato così sui Social le frasi pronunciate dalla giornalista, figlia del generale dei carabinieri ucciso dalla mafia, che ha manifestato lo sconcerto per la gestione dei fatti di sabato a Roma. Dalla Chiesa meravigliata dalla Lamorgese: "Credevo si rendesse conto del malcontento" «Quando ho sentito parlare la Lamorgese – ha detto Dalla Chiesa a Stasera Italia su Rete 4 – l'ho trovata imbarazzante. Si è presentata con tre foglietti»

