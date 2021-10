Omicidio suicidio a Montesilvano vittime coppia romena di 50anni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pescara - È un Omicidio suicidio, secondo le prime informazioni trapelate, quello all'origine della morte dell'uomo e della donna i cui cadaveri sono stati trovati in un appartamento di via Tagliamento a Montesilvano. Le due vittime sono marito e moglie, entrambi 50enni romeni, da 15 anni in Italia. I corpi sono stati trovati in cucina, l'uno sopra all'altro. Non è chiaro, al momento, chi abbia agito per primo. Entrambi presentano ferite di arma da taglio. I due hanno un figlio di una decina di anni, che al momento dei fatti era a scuola. Sul posto il medico legale, il pm di turno, i carabinieri del Comando provinciale e della locale Compagnia. "Il primo pensiero è andato al figlio, perché non sapevamo se era in casa o meno. Temevamo avessero commesso qualche gesto estremo. Lo abbiamo cercato, ma fortunatamente non lo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pescara - È un, secondo le prime informazioni trapelate, quello all'origine della morte dell'uomo e della donna i cui cadaveri sono stati trovati in un appartamento di via Tagliamento a. Le duesono marito e moglie, entrambi 50enni romeni, da 15 anni in Italia. I corpi sono stati trovati in cucina, l'uno sopra all'altro. Non è chiaro, al momento, chi abbia agito per primo. Entrambi presentano ferite di arma da taglio. I due hanno un figlio di una decina di anni, che al momento dei fatti era a scuola. Sul posto il medico legale, il pm di turno, i carabinieri del Comando provinciale e della locale Compagnia. "Il primo pensiero è andato al figlio, perché non sapevamo se era in casa o meno. Temevamo avessero commesso qualche gesto estremo. Lo abbiamo cercato, ma fortunatamente non lo ...

