Marchisio: «Bisogna avere coraggio, anche a parlare di razzismo. Su piazza San Carlo…» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Marchisio al Salone del Libro: le parole dell’ex centrocampista della Juve, che ha trattato vari argomenti a sfondo bianconero (inviato al Salone del Libro di Torino) – L’ex centrocampista della Juve, Claudio Marchisio, è intervenuto dalle 18.00 durante il Salone del Libro di Torino. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SOCIAL – «Ho perso una finale di Champions e sappiamo tutti cos’è successo in piazza San Carlo. Eppure i commenti sono stati ‘Dovevi vincere’. Si, ho ancora il fegato marcio per non aver vinto, ma il primo pensiero è andato alla mia città. Bisogna avere coraggio, coraggio anche a parlare di razzismo». SENTIRE GLI ULULATI ALLO STADIO – «I casi ci sono. Ricordo i buu quando ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021)al Salone del Libro: le parole dell’ex centrocampista della Juve, che ha trattato vari argomenti a sfondo bianconero (inviato al Salone del Libro di Torino) – L’ex centrocampista della Juve, Claudio, è intervenuto dalle 18.00 durante il Salone del Libro di Torino. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SOCIAL – «Ho perso una finale di Champions e sappiamo tutti cos’è successo inSan Carlo. Eppure i commenti sono stati ‘Dovevi vincere’. Si, ho ancora il fegato marcio per non aver vinto, ma il primo pensiero è andato alla mia città.di». SENTIRE GLI ULULATI ALLO STADIO – «I casi ci sono. Ricordo i buu quando ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @MilanNewsit: MN - Marchisio: 'Bisogna aspettare la fine della stagione per capire se sarà il percorso più importante di Pioli' https://… - sportli26181512 : MN - Marchisio: 'Bisogna aspettare la fine della stagione per capire se sarà il percorso più importante di Pioli':… - MilanNewsit : MN - Marchisio: 'Bisogna aspettare la fine della stagione per capire se sarà il percorso più importante di Pioli' -