Indian Wells: Basilashvili sorprende Tsitsipas e vola in semifinale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nonostante i tantissimi errori Nikoloz Basilashvili supera in tre set uno Stafanos Tsitsipas lontano dalla sua forma migliore in una partita che sarebbe potuta terminare anche in due tempi. Il georgiano diventa il primo semifinalista della parte bassa del tabellone di Indian Wells. Indian Wells: Basilashvili sbaglia tanto ma è lui il semifinalista Inizio decisamente sorprendente di Basilashvili, che vince quattro dei primi cinque game giocati, ottenendo un doppio vantaggio che sa tanto di vittoria di primo set. Tsitsipas infatti dà l’impressione di non stare benissimo, non spinge, non è propositivo e anzi subisce il gioco dell’avversario, il quale in metà set mette in campo ben 10 vincenti. Batte un colpo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nonostante i tantissimi errori Nikolozsupera in tre set uno Stafanoslontano dalla sua forma migliore in una partita che sarebbe potuta terminare anche in due tempi. Il georgiano diventa il primo semifinalista della parte bassa del tabellone disbaglia tanto ma è lui il semifinalista Inizio decisamentente di, che vince quattro dei primi cinque game giocati, ottenendo un doppio vantaggio che sa tanto di vittoria di primo set.infatti dà l’impressione di non stare benissimo, non spinge, non è propositivo e anzi subisce il gioco dell’avversario, il quale in metà set mette in campo ben 10 vincenti. Batte un colpo il ...

