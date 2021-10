I sindaci rossi sfidano Letta e minacciano di farsi un partito | «Siamo noi a vincere Vogliamo contare»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Non capiscono che noifacciamo la differenza. Si ricordano di noi solo alle amministrative per poi dimenticarsi di noi alle politiche”. È l’accusa che serpeggia tra i primi cittadini della sinistra all’indirizzo dei vertici del. Tra i più arrabbiati il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che è anche sindaco a Bari. Che si sfoga con Repubblica e manda a dire ache inon ci stanno amettere i piedi in testa. E che potrebbero anche decidere di contarsi al pmo congresso. Idi più “O la musica cambia o faremo nascere un nostrodentro il Pd”. Una minaccia che ha il suo fondamento. Il Pd non valorizza ...