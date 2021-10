Covid Pfizer chiede a Ema autorizzazione per vaccini tra 5 e 11 anni

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Richiesto il via libera all'utilizzo del vaccino. Al momento nessuna vaccinazione è stata autorizzata in Europa per questa fascia di età

Advertising

manu_etoile : RT @LAURADEPS: ma quanto è lurido #Burioni che il tetano è meno grave del #Covid19, ma il vaccino (con relativi richiami dopo 10anni) è obb… - LAURADEPS : ma quanto è lurido #Burioni che il tetano è meno grave del #Covid19, ma il vaccino (con relativi richiami dopo 10an… - SkyTG24 : Vaccino Covid, Pfizer chiede l'ok a Ema per i bambini tra 5 e 11 anni - vvoxonline : #COVID19: #Pfizer ha consegnato a #Ema dati sul #vaccino per 5-11 anni - ultimenews24 : Pfizer e BioNTech annunciano di aver presentato all'Agenzia europea del farmaco Ema i dati sul vaccino anti-Covid p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pfizer

...con il siero- BioNTech in seguito a una autorizzazione speciale rilasciata dalle autorità sanitarie nazionali. Vaccino ai bambini, Rezza: dati buoni 'Almeno uno dei vaccini' anti -'a ......ritengono la vaccinazione di massa l'unico strumento per arginare e magari un giorno eradicare il. Ma allo stesso tempo si sottolinea l'importanza di ampliare la casistica presentata da...Nuovo passo verso il via libera del vaccino anti Covid per i bambini ancora scoperti. Pfizer-BioNTech ha trasmesso all'Ema i risultati dei test clinici condotti con il vaccino da loro ...Pfizer-BioNTech ha trasmesso all'Agenzia europea del farmaco i risultati dei test clinici condotti con il vaccino anti-Covid sui bambini tra i 5 e gli 11 anni, chiedendo il via libera al suo utilizzo.