Commisso | “Scudetto Inter falsato | non hanno rispettato le regole”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ad un meeting organizzato dal Financial Times per denunciare la situazione attuale del calcio italiano. Il patron della Viola, in particolare, si è scagliato contro l'Inter: "Il problema in Italia è che le regole non valgono per tutti. E questo ha falsato la classifica finale dello scorso campionato di Serie A. Ogni sei mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità nel calcio italiano. Noi e altri club lo abbiamo fatto. Io ho sempre fatto il mio dovere: ho messo i soldi, il club non ha debiti, quindi se c'è bisogno di capitale, lo porto io dagli Stati Uniti. Altre società non l'hanno fatto. C'erano alcuni club che erano ben lontani dal rispettare i requisiti necessari di liquidità. E uno di questi ha vinto il ...

