Bill Clinton in terapia intensiva. “Ma sta bene ed è in via di guarigione” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ricoverato in terapia intensiva ma non attaccato al respiratore: Bill Clinton, 75 anni, ex presidente degli Stati Unti, è all’Irvine Medical Center della University of California. I medici sospettano un’infezione del sangue. Le condizioni di salute di Clinton non sono legate ai suoi precedenti problemi di cuore né al Covid-19, precisa la Cnn. Clinton “è in via di guarigione“ Il suo portavoce, Angel Urena, ha comunque riferito che Bill Clinton sta bene. “Martedì sera l’ex presidente Clinton è stato ammesso all’Uci Medical Center – ha dichiarato Urena in una nota sui social – per ricevere un trattamento per una infezione non legata al Covid. È in via di guarigione, di buon umore ed è ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ricoverato inma non attaccato al respiratore:, 75 anni, ex presidente degli Stati Unti, è all’Irvine Medical Center della University of California. I medici sospettano un’infezione del sangue. Le condizioni di salute dinon sono legate ai suoi precedenti problemi di cuore né al Covid-19, precisa la Cnn.“è in via di“ Il suo portavoce, Angel Urena, ha comunque riferito chesta. “Martedì sera l’ex presidenteè stato ammesso all’Uci Medical Center – ha dichiarato Urena in una nota sui social – per ricevere un trattamento per una infezione non legata al Covid. È in via di, di buon umore ed è ...

