The Resident 3 al via su Rai2 con un terribile lutto per Nic: chi è morto? Anticipazioni 14 e 21 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il momento è finalmente arrivato e mentre negli Usa si continuano a seguire gli episodi senza Emily VanCamp, su Rai2 sarà proprio lei la protagonista assoluta con The Resident 3. L’appuntamento con il medical drama americano è fissato per oggi, 14 ottobre, a partire dalle 22.00 circa in coppia con The Good Doctor 4 per un totale di tre episodi. Ad andare in onda saranno i primi due episodi di The Resident 3 e, in particolare, quelli dal titolo Cenere siamo e cenere torneremo e Carne della mia carne in cui proprio Nic sarà al centro di sconvolgimenti e lutti, che cosa succederà? La seconda stagione si era conclusa lasciando aperta una grande domanda: chi è morto? Nic potrebbe aver perso la sorella o il padre e questo episodio ci porterà qualche mese dopo l’evento e una serie di flashback riveleranno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il momento è finalmente arrivato e mentre negli Usa si continuano a seguire gli episodi senza Emily VanCamp, susarà proprio lei la protagonista assoluta con The3. L’appuntamento con il medical drama americano è fissato per oggi, 14, a partire dalle 22.00 circa in coppia con The Good Doctor 4 per un totale di tre episodi. Ad andare in onda saranno i primi due episodi di The3 e, in particolare, quelli dal titolo Cenere siamo e cenere torneremo e Carne della mia carne in cui proprio Nic sarà al centro di sconvolgimenti e lutti, che cosa succederà? La seconda stagione si era conclusa lasciando aperta una grande domanda: chi è? Nic potrebbe aver perso la sorella o il padre e questo episodio ci porterà qualche mese dopo l’evento e una serie di flashback riveleranno ...

Advertising

zazoomblog : THE GOOD DOCTOR & THE RESIDENT: SU RAI2 I NUOVI EPISODI TRA OPERAZIONI E AMORI - #DOCTOR #& #RESIDENT: #NUOVI… - bubinoblog : THE GOOD DOCTOR & THE RESIDENT: SU RAI2 I NUOVI EPISODI TRA OPERAZIONI E AMORI - AnnaMancini81 : The Resident 3 serie tv Rai 2 – trama, cast, anticipazioni - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - micene_return : @CorneliaHale94 Con questi numeri The Resident non può durare ancora a lungo, e pure gli ascolti di A Million Littl… -