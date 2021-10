“No al green pass”: tir e portuali pronti a bloccare tutto. Draghi ha 24 ore per evitare la paralisi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – “No al green pass”: tir e portuali sono pronti a bloccare tutto, al governo restano appena 24 ore per evitare la paralisi del Paese. Domani scatterà l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori e il trasporto merci rischia di andare in tilt. Annunciati anche scioperi e proteste in tutto il Paese. Sale la tensione per l’obbligo vaccinale indiretto – ossia il green pass – imposto dal governo per spingere più persone possibile a farsi il vaccino. Anche perché l’esecutivo non ha voluto garantire tamponi gratis, costringendo i lavoratori non vaccinati a pagarseli di tasca loro. Massima allerta per il Viminale. Tir e portuali contro il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – “No al”: tir esono, al governo restano appena 24 ore perladel Paese. Domani scatterà l’obbligo diper tutti i lavoratori e il trasporto merci rischia di andare in tilt. Annunciati anche scioperi e proteste inil Paese. Sale la tensione per l’obbligo vaccinale indiretto – ossia il– imposto dal governo per spingere più persone possibile a farsi il vaccino. Anche perché l’esecutivo non ha voluto garantire tamponi gratis, costringendo i lavoratori non vaccinati a pagarseli di tasca loro. Massima allerta per il Viminale. Tir econtro il ...

