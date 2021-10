Milan | Turci | “Mirante davanti a Tatarusanu? No | è questione di rispetto”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Luigi, ex preparatore dei portieri del, ha parlato delle gerarchie per la porta rossonera dopo l'infortunio di Mike Maignan

Advertising

infoitsport : Milan, Turci: “Maignan? Se c'è un portiere che ha portato punti è lui” - gilnar76 : Turci: «Vi dico chi dovrebbe giocare titolare tra Mirante e Tatarusanu» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - zazoomblog : Milan Turci: “Maignan? Se c’è un portiere che ha portato punti è lui” - #Milan #Turci: #“Maignan? #portiere - notizie_milan : Turci: “Mirante affidabile, ma Tatarusanu deve giocare” - calciomercatoit : ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Turci

L'ex preparatore dei portiere del, Luigi, parla del 'caso' Donnarumma. Poi attenzioni puntate anche su Maignan e gli estremi difensori di Serie A I fischi a Gianluigi Donnarumma sono l'argomento del momento. L'ex ...Alla CMIT TV è intervenuto Luigi. Con l'ex preparatore dei portieri delsi è affrontato il tema relativo ai fischi a Donnarumma in occasione di Italia - Spagna Luigi TurciIntervenuto nel Tg delle ore 14 della CMIT TV, ...Queste le dichiarazioni. Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan, ha parlato dell'infortunio e delle qualità di Mike Maignan. Stava facendo veramente bene, ha dimostrato grande personalità, ...L'ex preparatore dei portieri del Milan, Luigi Turci, promuove la scelta rossonera di optare per Mirante tra i pali ...