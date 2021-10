Maltempo in Sicilia, vigili del fuoco liberano i passeggeri dalle auto bloccate nel fango (Di giovedì 14 ottobre 2021) Piogge intense hanno interessato la regione Sicilia e in particolare la provincia di Palermo: otto squadre ancora al lavoro, cinquanta gli interventi svolti dal tardo pomeriggio di ieri dai vigili del ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Piogge intense hanno interessato la regionee in particolare la provincia di Palermo: otto squadre ancora al lavoro, cinquanta gli interventi svolti dal tardo pomeriggio di ieri daidel ...

Advertising

libellula58 : RT @TgrRaiSicilia: Maltempo, dopo 24 ore di pioggia frane e allagamenti - TGR Sicilia - gruppormb : Nel nostro GR #Eolie #maltempo - PressFutura : #Maltempo in Sicilia: Allerta arancione per Catania e provincia, danni e paura a Palermo - infoitinterno : Maltempo in Sicilia, disastri a Mondello: i vigili del fuoco liberano passeggeri di auto bloccate nel fango - TgrRaiSicilia : Maltempo, dopo 24 ore di pioggia frane e allagamenti - TGR Sicilia -