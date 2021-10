Lo sciopero dei portuali di Trieste diventa presidio, ma in città si teme l’arrivo di 50mila No Green Pass (Di giovedì 14 ottobre 2021) Trieste – Loro hanno lanciato il sasso. Gli altri hanno raccolto la sfida. Nelle ultime 24 ore la protesta dei portuali di Trieste si è abbassata di tono. Prima hanno annunciato uno sciopero di una sola giornata. Poi hanno ritrattato. Poi ancora lo sciopero è diventato un presidio davanti a uno dei varchi sul porto. E infine l’ultima nota, non esattamente una dichiarazione di guerra: «Se qualcuno vuole andare a lavorare vada, non blocchiamo nessuno. Per tutti gli altri appuntamento alle ore 6.00 al varco 4°». L’ultima assemblea del Coordinamento dei lavoratori del porto (Cldt) è iniziata alle 18 del 14 ottobre, il giorno prima dello sciopero che potrebbe bloccare uno dei porti più importanti per l’Italia e per l’Europa centrale. A convocarla Stefano ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021)– Loro hanno lanciato il sasso. Gli altri hanno raccolto la sfida. Nelle ultime 24 ore la protesta deidisi è abbassata di tono. Prima hanno annunciato unodi una sola giornata. Poi hanno ritrattato. Poi ancora loto undavanti a uno dei varchi sul porto. E infine l’ultima nota, non esattamente una dichiarazione di guerra: «Se qualcuno vuole andare a lavorare vada, non blocchiamo nessuno. Per tutti gli altri appuntamento alle ore 6.00 al varco 4°». L’ultima assemblea del Coordinamento dei lavoratori del porto (Cldt) è iniziata alle 18 del 14 ottobre, il giorno prima delloche potrebbe bloccare uno dei porti più importanti per l’Italia e per l’Europa centrale. A convocarla Stefano ...

