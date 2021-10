Letta sul Green pass sui luoghi di lavoro | ' Non dobbiamo bloccare il Paese a causa dei no vax'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il segretario del Partito Democratico ha espresso un concetto semplice: non è giustounper via di una piccola minoranza come i no vax. Con l'entrata in vigore delItalia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd, Enrico Letta, 'se vinciamo a Roma e Torino è un trionfo'. Sul Green pass il segretario avver… - EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: Giallo rotti. Letta imbarca Calenda e Renzi, Conte dice no - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il segretario del Pd, Enrico Letta, 'se vinciamo a Roma e Torino è un trionfo'. Sul Green pass il se… - Luciano06815942 : RT @MCMXLVIII8: Ma anche a voi vi sta sul cazzo quel demente di letta ?Apre bocca e spara merda ,mangia e esiste con la parola fascismo ,an… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta sul

''In questo momento - ha continuato- , secondo me è necessario continuare con questa azione di convincimento e di richiesta buon senso"Green pass e i vaccini. outstream ''Questa è la cosa ...Spiega un parlamentare alla seconda legislatura: "Grillo non ha fatto solo lo sgambetto a Conte, mettendotavolo questa proposta. Ha lanciato anche un avviso a. Sulla questione green ha ...Perché dalle parti di via del Nazareno c’è l’intenzione di tenere il punto sull’estensione del green pass, contrapponendosi alle posizioni di Matteo Salvini “La verità è che in molti nel gruppo pensan ...La proposta di Beppe Grillo di dare i tamponi gratis per i lavoratori, nel M5S viene vista come il casus belli per aprire l'ennesima resa dei conti ...