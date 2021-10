La menopausa non è un tabù: dobbiamo vincere questa battaglia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dovremmo tutte prendere esempio da Gwineth Paltrow e dalle altre celebrities che hanno parlato in pubblico, e senza remore, della loro menopausa. Perché diciamolo a gran voce: non è una malattia, ma la naturale evoluzione del nostro corpo che cambia e che matura. È difficile? Forse. È qualcosa di cui dobbiamo vergognarci? Assolutamente no. Per molte di noi la vita peggiora quando entriamo in menopausa, o almeno questa è la credenza più diffusa. Un sondaggio condotto dalla Società di Ginecologia e Ostetrici ha messo in luce il disagio delle donne nel vivere questo momento. Chiaro è che per alcune i tipici disturbi della menopausa possono essere fastidiosi, ma è solo parlandone, e imparando a gestirli, che possiamo vivere questo momento con serenità. Dallo stesso studio, infatti, è emerso che molte ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dovremmo tutte prendere esempio da Gwineth Paltrow e dalle altre celebrities che hanno parlato in pubblico, e senza remore, della loro. Perché diciamolo a gran voce: non è una malattia, ma la naturale evoluzione del nostro corpo che cambia e che matura. È difficile? Forse. È qualcosa di cuivergognarci? Assolutamente no. Per molte di noi la vita peggiora quando entriamo in, o almenoè la credenza più diffusa. Un sondaggio condotto dalla Società di Ginecologia e Ostetrici ha messo in luce il disagio delle donne nel vivere questo momento. Chiaro è che per alcune i tipici disturbi dellapossono essere fastidiosi, ma è solo parlandone, e imparando a gestirli, che possiamo vivere questo momento con serenità. Dallo stesso studio, infatti, è emerso che molte ...

