Joe & Mac: Caveman Ninja è il remake che segna il ritorno dei due simpatici cavernicoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un remake del classico retrò Joe & Mac: Caveman Ninja sarà lanciato su console e PC nel 2022. Questa versione "rifatta" ed espansa dell'originale arcade del 1991 è stata sviluppata da Mr. Nutz Studio, lo sviluppatore di Asterix & Obelix: Slap Them All!, e sarà pubblicata da Microids. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Undel classico retrò Joe; Mac:sarà lanciato su console e PC nel 2022. Questa versione "rifatta" ed espansa dell'originale arcade del 1991 è stata sviluppata da Mr. Nutz Studio, lo sviluppatore di Asterix; Obelix: Slap Them All!, e sarà pubblicata da Microids. Leggi altro...

Ufficiale You 4, Joe Goldberg colpisce ancora: Netflix rinnova la serie col debutto della stagione 3 OptiMagazine Joe & Mac Caveman Ninja: annunciato il remake del classico Data East Microids annuncia Joe & Mac Caveman Ninja, riedizione del celebre action platform uscito alla fine degli anni '80.

Joe & Mac pc Joe & Mac è il remake con grafica aggiornata del classico da sala giochi di Data East, con protagonisti due coraggiosi uomini delle caverne che devono salvare le donne del loro villaggio. Realizzato ...

