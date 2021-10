Il direttore dell'Oms sull'origine della pandemia: 'Non è esclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laboratorio' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è convinto che "Tutte le ipotesi" sulle origini della pandemia di coronavirus "devono continuare a essere ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilgenerale'Organizzazione mondialea Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è convinto che "Tutte lee originidi coronavirus "devono continuare a essere ...

