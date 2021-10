Climate Transparency Report: “Ancora in aumento le emissioni di Co2 nei Paesi del G20. E i governi non spendono per la ripresa verde” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Se la pandemia aveva portato, nel 2020, un calo del 6 per cento delle emissioni di CO2 legate all’energia, nel 2021 tra i Paesi del G20 ci sarà in media un aumento del 4 per cento, con Argentina, Cina, India e Indonesia che si prevede supereranno i rispettivi livelli del 2019. E mentre la dipendenza dai combustibili fossili dei Paesi più ricchi del mondo rimane forte (e anche l’Italia non fa eccezione), Stati Uniti, Cina e India stanno guidando la crescita del consumo di carbone. Su 1,8 trilioni di dollari, i governi hanno speso solo 300 miliardi per la ripresa verde. Sono alcuni dei dati presenti nel Climate Transparency Report, la revisione annuale più completa al mondo sull’azione per il clima dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Se la pandemia aveva portato, nel 2020, un calo del 6 per cento delledi CO2 legate all’energia, nel 2021 tra idel G20 ci sarà in media undel 4 per cento, con Argentina, Cina, India e Indonesia che si prevede supereranno i rispettivi livelli del 2019. E mentre la dipendenza dai combustibili fossili deipiù ricchi del mondo rimane forte (e anche l’Italia non fa eccezione), Stati Uniti, Cina e India stanno guidando la crescita del consumo di carbone. Su 1,8 trilioni di dollari, ihanno speso solo 300 miliardi per la. Sono alcuni dei dati presenti nel, la revisione annuale più completa al mondo sull’azione per il clima dei ...

