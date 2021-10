Ancora un calo dei ricoverati Covid in ospedali Umbria (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ancora un calo per i ricoverati Covid in Umbria, 35, tre in meno di mercoledì. Rimangono invece quattro i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021)unper iin, 35, tre in meno di mercoledì. Rimangono invece quattro i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno ...

