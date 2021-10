Aguero: “Non mi pento di aver scelto il Barcellona. Darò il massimo. Addio di Messi? Uno schock” (Di giovedì 14 ottobre 2021) El Kun, Sergio Aguero, ha rilasciato un’intervista al quotidiano El Pais dove ha parlato della sua scelta di giocare con il Barcellona e dell’Addio di Messi, passato al PSG proprio mentre lui aveva firmato per il Barça. Queste le sue parole: “Siamo onesti: quale giocatore non vorrebbe essere al Barcellona, a prescindere che se la passi bene o male? Sono arrivato con l’aspettativa di giocare con Leo Messi e che si costruisse una buona squadra, che era ciò che il club stava cercando di fare. Quando mi hanno chiamato ho pensato che non mi interessava quanto mi pagavano, volevo aiutare la squadra dando il massimo e giocare con Messi, dopo la Nazionale, era un onore”. Sull’Addio di Messi: “È stato un momento di shock, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) El Kun, Sergio, ha rilasciato un’intervista al quotidiano El Pais dove ha parlato della sua scelta di giocare con ile dell’di, passato al PSG proprio mentre lui aveva firmato per il Barça. Queste le sue parole: “Siamo onesti: quale giocatore non vorrebbe essere al, a prescindere che se la passi bene o male? Sono arrivato con l’aspettativa di giocare con Leoe che si costruisse una buona squadra, che era ciò che il club stava cercando di fare. Quando mi hanno chiamato ho pensato che non mi interessava quanto mi pagavano, volevo aiutare la squadra dando ile giocare con, dopo la Nazionale, era un onore”. Sull’di: “È stato un momento di shock, ...

Advertising

zazoomblog : Aguero: «I giovani non conoscono il sacrificio se gli dici che giocano male si offendono» - #Aguero: #giovani… - napolista : A El Pais: 'Mio padre ancora oggi mi critica. Mai una lite con Guardiola. Uno che sa che partita vuole fare ed è ca… - sportli26181512 : #Barcellona, #Aguero e Dembélé tornano in gruppo: L'argentino ex City non ha ancora debuttato con la maglia blaugra… - PandaSalvo : @taylorjoyismo Tutti a dire che siamo fortunati ad avere CR7 e Messi nella stessa generazione. Avere contemporaneam… - ohrikiii : @terzadose il nuovo aguero ma non siete pronti per questa discussione -