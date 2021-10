Tamburi | comunicazioni sul buy-back

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) –Investment Partners nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all’8 ottobre 2021, complessivamente 56.202 azioni ordinarie (pari allo 0,030% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 9,0067 euro, per un controvalore pari a 506.192,91 euro. All’8 ottobre, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 15.534.107 azioni proprie, pari all’8,425% del capitale sociale. Nel frattempo, in Borsa,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 9,38 euro. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)

Investment Partners ha incrementato la partecipazione in Ovs al 25,140% dal 22,747%. E' quanto emerge dalleConsob relative alle partecipazioni rilevanti. L'operazione è datata ...A fine settembre la investment e merchant bankInvestment Partners ( Tip ) ha portato la sua quota in Ovs dal 22,747% risultante nel marzo 2019 al 25,14%. Dallealla Consob sulle partecipazioni rilevanti del 7 ottobre emerge ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 ott - Tamburi Investment Partner incrementa sopra il 25% la propria quota in Ovs. Secondo le ...La investment e merchant bank fondata da Giovanni Tamburi conferma di credere nel business. Cobas Asset Management riduce (di poco) la sua quota.