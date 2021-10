Spalletti in una delle pizzerie più conosciute di Napoli: dove è stato a cena (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questa sera Luciano Spalletti ha cenato in una delle pizzerie più famose di Napoli, 50 Kalò, a Piazza Sannazaro. LUCIANO Spalletti A cena DA 50 KALÒ Il mister si è quindi goduto un'ottima pizza nel centro di Napoli, approfittando di una serata libera durante la sosta del campionato per le gare delle nazionali. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questa sera Lucianohato in unapiù famose di, 50 Kalò, a Piazza Sannazaro. LUCIANODA 50 KALÒ Il mister si è quindi goduto un'ottima pizza nel centro di, approfittando di una serata libera durante la sosta del campionato per le garenazionali.

Advertising

gilnar76 : Spalletti in una delle pizzerie più conosciute di #Napoli: dove è stato a cena #Forzanapoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Spalletti in una delle pizzerie più conosciute di Napoli: dove è stato a cena - Ftbnews24 : ?? #Napoli, parla Gianni Di Marzio: “Insigne ha già ricevuto una grossa offerta per cinque anni” #Napoli… - franchespo : Una delle innumerevoli intuizioni di Spalletti - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bucchioni: “Spalletti abile a preparare le partite anche sull’avversari… -