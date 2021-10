Roma, Simonetta Matone: «Gli elettori non possono fidarsi ancora del Pd». E attacca Gualtieri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Michetti rappresenta la discontinuità con un sistema politico che negli ultimi otto anni circa, ha immobilizzato Roma. Il Pd con Gualtieri la continuità con una gestione fallimentare. E sta facendo i salti mortali per governare anche a discapito del bene pubblico». Lo ha dichiarato Simonetta Matone, candidato prosindaco al Campidoglio per il centrodestra. «Quando era al Ministero dell’Economia, non ha fatto nulla di utile per la Capitale. Ora si propone come panacea da tutti i mali di Roma». Simonetta Matone: «Gualtieri non può stare sereno» «Ricordo solo che i consiglieri del Partito democratico non esitarono , aprendo le porte ai 5 stelle, a sfiduciare il proprio sindaco Ignazio Marino. Andarono dal notaio a depositare le firme per sfrattarlo. Come ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Michetti rappresenta la discontinuità con un sistema politico che negli ultimi otto anni circa, ha immobilizzato. Il Pd conla continuità con una gestione fallimentare. E sta facendo i salti mortali per governare anche a discapito del bene pubblico». Lo ha dichiarato, candidato prosindaco al Campidoglio per il centrodestra. «Quando era al Ministero dell’Economia, non ha fatto nulla di utile per la Capitale. Ora si propone come panacea da tutti i mali di».: «non può stare sereno» «Ricordo solo che i consiglieri del Partito democratico non esitarono , aprendo le porte ai 5 stelle, a sfiduciare il proprio sindaco Ignazio Marino. Andarono dal notaio a depositare le firme per sfrattarlo. Come ...

