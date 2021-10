Ostia | autolavaggi irregolari nel mirino dei carabinieri | pioggia di multe

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)– Nella giornata di ieri, idella Stazione dicon la collaborazione deidella Stazione Forestale dihanno effettuato una serie di attività ispettive sui luoghi di lavoro, accertando varie violazioni al d. Lgs. 152/2006 in materia di norme ambientali. In particolare, ihanno sottoposto ad accurati controlli diversidella zona, alcuni dei quali sono stati sanzionati. In uno gestito da un cittadino egiziano, i militari hanno riscontrato l’assenza del registro cronologico di carico e scarico delle annotazioni e dei formulari di smaltimento dei rifiuti elevando una sanzione di oltre 4000 euro. In un altroo gestito da un altro cittadino egiziano, al ...