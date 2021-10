La matematica della Primaria per tutti gli stili di apprendimento (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mappe mentali, audio letture, font accessibili: sono solo alcune delle caratteristiche delle lezioni di redooc.com dedicate agli alunni e alle alunne della Scuola Primaria. La matematica è una materia per tutti La matematica è una materia ostica da imparare per molti bambini e bambine. Per questo su redooc.com tutti i contenuti sono pensati per rendere l’apprendimento più semplice, grazie a esempi concreti, legati al mondo quotidiano, e divertente, grazie alle mappe, ai giochi e ai quiz e alla presenza dei 4 mostri (Oscar, Albert, Rita, Lisa) che aiutano a superare la paura della matematica. La piattaforma è basata su principi di gamification: ogni lezione ha esercizi a 3 livelli di difficoltà crescente, risolvendo correttamente ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mappe mentali, audio letture, font accessibili: sono solo alcune delle caratteristiche delle lezioni di redooc.com dedicate agli alunni e alle alunneScuola. Laè una materia perLaè una materia ostica da imparare per molti bambini e bambine. Per questo su redooc.comi contenuti sono pensati per rendere l’più semplice, grazie a esempi concreti, legati al mondo quotidiano, e divertente, grazie alle mappe, ai giochi e ai quiz e alla presenza dei 4 mostri (Oscar, Albert, Rita, Lisa) che aiutano a superare la paura. La piattaforma è basata su principi di gamification: ogni lezione ha esercizi a 3 livelli di difficoltà crescente, risolvendo correttamente ...

Advertising

libero38 : il mio dio è la filosofia matematica che provoca l'amore della relazione tra loro - Giovann30924943 : @agenteSmitth @con_la_J @JediPerLItalia Della serie quando la matematica è un'opinione. La demagogia è proprio curv… - AnnaM75 : RT @antonioripa: #Covid19 ci ha insegnato che per affrontare la complessità di questo mondo serve cambiare la filosofia della didattica ver… - DaddariosWho : Probabilmente rifarei quello che ho fatto e continuerei come ora, quindi lettere classiche e poi archivistica. Un s… - iEmoKim : spero cada dalle scale,minchia ma non ti potevi fare i cazzi tuoi,si stava così bene senza,ma poi cosa vorresti far… -

Ultime Notizie dalla rete : matematica della Le tane fossili indicano dove cercare la vita su Marte Qui, il 18 febbraio 2021, è atterrato il rover Perseverance della NASA al fine di cercare evidenze ... 'C'è molta matematica nel nostro studio, ma anche molto sudore' spiega Baucon. Infatti, per ...

Una nuova clip di Time is Up con Bella Thorne e Benji Sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma , all'interno della sezione autonoma Alice nella Città , Time is Up , l'ultimo film diretto da Elisa Amoruso con ...come una formula matematica ...

Scuola, italiano e matematica al Sud si confermano bestie nere Quotidiano di Sicilia Andrea Bianchi con l’occhio della mente, ritratto di un artista Erano gli anni '70, anni di contestazione giovanile che, mirando ad un nuovo ordine sociale contrapponendosi ai valori tradizionali, ha cambiato il mondo. In questo contesto storico, noi studenti dell ...

Liceo scientifico Keplero, mancano i professori e i ragazzi restano a casa Tutti a casa, manca il professore di matematica. Così al liceo scientifico Keplero, a un mese dall’inizio della scuola, ogni giorno gli studenti sono ancora alle prese con le assenze ...

Qui, il 18 febbraio 2021, è atterrato il rover PerseveranceNASA al fine di cercare evidenze ... 'C'è moltanel nostro studio, ma anche molto sudore' spiega Baucon. Infatti, per ...Sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma , all'internosezione autonoma Alice nella Città , Time is Up , l'ultimo film diretto da Elisa Amoruso con ...come una formula...Erano gli anni '70, anni di contestazione giovanile che, mirando ad un nuovo ordine sociale contrapponendosi ai valori tradizionali, ha cambiato il mondo. In questo contesto storico, noi studenti dell ...Tutti a casa, manca il professore di matematica. Così al liceo scientifico Keplero, a un mese dall’inizio della scuola, ogni giorno gli studenti sono ancora alle prese con le assenze ...