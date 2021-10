(Di mercoledì 13 ottobre 2021)dopo essere finita in: “con la schiena”dopo l’ospitata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per incontrare il padre Amedeo, ha iniziato a vivere una nuova avventura al fianco del suo fidanzato Mirko Gancitano. Quest’ultimo e la fidanzata tramite i social, e con video e foto hanno raccontato il loro cammino di Santiago. Purtroppo la figlia di Maria Teresa Ruta ha fatto i conti con un problema di salute, che fortunatamente è riuscita a risolvere dopo essersi recata in. Prima di farsi fare una inezione di antidolorifico, l’ex gieffina ha scritto queste parole: “con la schiena”....

Advertising

andreastoolbox : Guenda Goria in ospedale durante il Cammino di Santiago: Totalmente bloccata con la schiena - infoitcultura : Guenda Goria, che bordata verso papà Amedeo: “E’ stato scioccante, un teatrino” - Tiziana767 : RT @BITCHYFit: Guenda Goria asfalta Vera Miales e svela cosa pensa Maria Teresa Ruta di tutto il teatrino - infoitcultura : Guenda Goria finisce in ospedale: “Totalmente bloccata”. Cosa le è successo - infoitcultura : GF Vip, Guenda Goria attacca Vera Miales: “Ha giocato sulla gravidanza” -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

La figlia di Maria Teresa Ruta è in Spagna con il fidanzato per il cammino di ...dopo essere finita in ospedale: 'Totalmente bloccata con la schiena'dopo l'ospitata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per incontrare il padre Amedeo, ha iniziato a ...Guenda Goria Vera Miales: dopo la scena al GF Vip la figlia di Amedeo non ci sta e dice la sua in merito alla fidanzata del padre.Guenda Goria sul suo fidanzato Mirko Gancitano svela: "E' stato operato d'urgenza" Oggi Guenda Goria ha rilasciato una lunga intervista al giornalista ...