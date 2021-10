Fedele contro Di Lorenzo: "Lascia molto a desiderare" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Enrico Fedele, noto opinionista, a Radio Marte ha parlato del Napoli. L'ex procuratore ha criticato aspramente i terzini azzurri a disposizione di Luciano Spalletti. "Di Lorenzo è un ragazzo degno di elogi ma nella fase difensiva Lascia molto a desiderare, sia con l'Italia che con il Napoli, nelle chiusure preventive deve rimediare. Anche Mario Rui lo conosciamo: quando attacca e bravo, quando difende ha delle difficoltà". Fedele Napoli Di LorenzoFedele: "Scudetto? Il Napoli non ha affrontato le prime 6" Enrico Fedele, poi, ha parlato delle possibilità del Napoli di vincere lo Scudetto e del futuro di Insigne e Koulibaly. "Dobbiamo essere maturi e consapevoli che il calcio è cambiato. Tutte queste tarantelle non hanno alcun ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Enrico, noto opinionista, a Radio Marte ha parlato del Napoli. L'ex procuratore ha criticato aspramente i terzini azzurri a disposizione di Luciano Spalletti. "Diè un ragazzo degno di elogi ma nella fase difensiva, sia con l'Italia che con il Napoli, nelle chiusure preventive deve rimediare. Anche Mario Rui lo conosciamo: quando attacca e bravo, quando difende ha delle difficoltà".Napoli Di: "Scudetto? Il Napoli non ha affrontato le prime 6" Enrico, poi, ha parlato delle possibilità del Napoli di vincere lo Scudetto e del futuro di Insigne e Koulibaly. "Dobbiamo essere maturi e consapevoli che il calcio è cambiato. Tutte queste tarantelle non hanno alcun ...

