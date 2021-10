Advertising

zazoomblog : Claudia Gerini e Massimo Giletti paparazzati di notte: la strana coppia insieme a Fontana di Trevi - #Claudia… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Claudia Gerini e Massimo Giletti paparazzati di notte: la 'strana coppia' insieme a Fontana di Trevi - leggoit : Claudia Gerini e Massimo Giletti paparazzati di notte: la 'strana coppia' insieme a Fontana di Trevi - giadinagrisu : RT @tempoweb: I paparazzi beccano Massimo #Giletti e Claudia #Gerini a tarda notte: scoppia l'amore? @giadinagrisu #gossip #13ottobre #ilte… - tempoweb : I paparazzi beccano Massimo #Giletti e Claudia #Gerini a tarda notte: scoppia l'amore? @giadinagrisu #gossip… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Gerini

Un classico quadretto per una coppia in visita nella città eterna che però ha come protagonista una 'strana coppia' di vip, l'attricee il conduttore di Non è l'Arena . Presto ...'www.liberoquotidiano.it' massimo giletti e3 Massimo Giletti epaparazzati insieme. Il conduttore di Non è l'Arena - in onda questa sera, mercoledì 13 ottobre, ovviamente su La7 - e ...Una romantica passeggiata nel centro di Roma con il tradizionale lancio della monetina nella Fontana di Trevi. Un classico quadretto per una coppia in ...C'è del tenero tra Massimo Giletti e Claudia Gerini? Il settimanale "Chi", in edicola, pubblica le foto del giornalista e ...