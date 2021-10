Arriva la seconda stagione di Imma Tataranni: ecco quando andrà in onda (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'attesa è finita, Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore sta per approdare su Rai Uno con la seconda e attesissima stagione: le aspettative sono molto alte, la serie è stata campione d'ascolti fin dalla prima puntata, per questo Rai Fiction insieme a Mariolina Venezia (la penna che ha dato vita al personaggio) hanno subito dato la notizia della realizzazione della seconda stagione. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda martedì 26 ottobre: a quanto pare le puntate dedicate alle avventure di Immacolata saranno di più, la Rai punta molto su questa fiction made in sud, tanto da fornire altro spazio televisivo. Se sullo sfondo c'è sempre la bellissima Matera, che viene ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'attesa è finita,2 - Sostituto Procuratore sta per approdare su Rai Uno con lae attesissima: le aspettative sono molto alte, la serie è stata campione d'ascolti fin dalla prima puntata, per questo Rai Fiction insieme a Mariolina Venezia (la penna che ha dato vita al personaggio) hanno subito dato la notizia della realizzazione della. La prima puntata della nuovainmartedì 26 ottobre: a quanto pare le puntate dedicate alle avventure dicolata saranno di più, la Rai punta molto su questa fiction made in sud, tanto da fornire altro spazio televisivo. Se sullo sfondo c'è sempre la bellissima Matera, che viene ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva seconda Milan, operazione in corso per Maignan: i tempi di recupero ... in queste ore il nuovo portiere rossonero - arriva da svincolato, contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione - sta svolgendo la seconda parte di visite mediche dopo i primi test al ...

A Marciana arriva la Settimana delle castagne 1 - - > MARCIANA - In arrivo la seconda edizione della "Settimana delle Castagne", l'appuntamento di fine Ottobre dedicato al castagno, simbolo della tradizione dei paesi di Marciana e Poggio e, in ...

Bmw Serie 2 Active Tourer, arriva la seconda generazione ed è ibrida Il Sole 24 ORE Among Us su PlayStation e Xbox arriva entro il 2021 Questo party game è stato inizialmente lanciato su PC, Android e iOS nel 2018, seguito da Switch l'anno scorso e il suo sviluppatore InnerSloth ha deciso di portare Among Us anche sulle console PlaySt ...

