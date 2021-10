Torna lo STAR Conference 2021, l’incontro virtuale tra società, analisti e investitori (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via oggi l’edizione autunnale della STAR Conference, in cui per tre giorni le società quotate sul segmento STAR incontrano gli investitori italiani e internazionali. Sono oltre 1800 gli incontri organizzati per le 62 società STAR presenti con oltre 240 investitori in rappresentanza di circa 150 case d’investimento di cui il 66% estere (Francia 23%, UK 14%, Svizzera 8%, Stati Uniti 5%, Germania 3%, Belgio 3%, Paesi Nordici 2%, Altro 8%) e con quasi 70 analisti. Tra i temi oggetti degli incontri ci sono quelli della resilienza che ha caratterizzato le società STAR nel periodo della pandemia (l’indice FTSE ITALIA STAR dal 28/02/2020 al 07/10/2021 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via oggi l’edizione autunnale della, in cui per tre giorni lequotate sul segmentoincontrano gliitaliani e internazionali. Sono oltre 1800 gli incontri organizzati per le 62presenti con oltre 240in rappresentanza di circa 150 case d’investimento di cui il 66% estere (Francia 23%, UK 14%, Svizzera 8%, Stati Uniti 5%, Germania 3%, Belgio 3%, Paesi Nordici 2%, Altro 8%) e con quasi 70. Tra i temi oggetti degli incontri ci sono quelli della resilienza che ha caratterizzato lenel periodo della pandemia (l’indice FTSE ITALIAdal 28/02/2020 al 07/10/...

