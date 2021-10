Sophie Codegoni e Soleil Sorge scontro al Gf | il retroscena della lite

(Di martedì 12 ottobre 2021)litigano e si accusano vicendevolmente al gf vip. Il Motivo? Gianamaria Antinolfiieri sera durante la diretta del Gf Vip hanno litigato. Il motivoè la vicinanza dia Gianmaria Antinolfi, ex dell’influencer. I due come si è visto nelle clip hanno dormito nello stesso letto e come ha ammesso anchec’è un’attrazione fisica tra i due. Un gioco di sguardi e un avvicinamento che non è sfuggito agli inquilini, tantomeno a. Durante lale due hanno nominato anche Fabrizio Corona, amico di. L’influencer sostiene che ...

Durante il nono appuntamento con il Grande Fratello Vip , tra Soleil Sorge ec'è stato un scontro infuocato con accuse reciproche e più volte e le due gieffine più volte hanno nominato Fabrizio Corona come come lui che abbia suggerito ad entrambe come ...Franco Bortuzzo , il padre di Manuel Bortuzzo, scatena la reazione del web pubblicando una foto ditra le storie di Instagram. La foto è stata pubblicata nel giorno in cui è stata trasmessa la nona puntata del Grande Fratello Vip 2021 durante la quale Alfonso Signorini ha affrontato ...Si alza il livello dello scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge ed entra in ballo un fattore finora rimasto sullo sfondo: Fabrizio Corona ...Nel corso della puntata dell’11 ottobre 2021, Alfonso Signorini ha voluto mettere in scena una discussione definita “triangolo” coinvolgendo Gianmaria, Soleil e Sophie. In diretta tv, Sophie Codegoni ...