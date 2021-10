Scorie tossiche e inchiesta Ndrangheta, un impermeabile sulla strada 429 (Di martedì 12 ottobre 2021) La "tutela della salute è la priorità". Per questo la Regione Toscana fa scattare la messa in sicurezza di emergenza della strada 429, che collega Empoli e Castelfiorentino (Firenze). Così sulla ... Leggi su lanazione (Di martedì 12 ottobre 2021) La "tutela della salute è la priorità". Per questo la Regione Toscana fa scattare la messa in sicurezza di emergenza della429, che collega Empoli e Castelfiorentino (Firenze). Così...

Disarmo a rate Radioattività, sostanze chimiche e scorie tossiche, tutto un corredo di guerra ormai impoverito e scaduto che sarà spedito altrove, insabbiato, sotterrato per sempre. Una soluzione semplice e sincera ...

