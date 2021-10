Roma, Zaniolo corre in vista della Juve: problema fisico superato (Di martedì 12 ottobre 2021) Nicolò Zaniolo ha cominciato la sua rincorsa alla Juventus: il numero 22, dopo il fastidio al flessore che lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale, si è allenato a parte per tutta la scorsa settimana, e solo da ieri ha ripreso gli allenamenti a Trigoria con l’obiettivo di essere presente a Torino domenica sera. D’altro canto quella con la Juve non può essere una partita come le altre per lui: sia perché la tifava da bambino sia perché proprio contro i Bianconeri si procurò il primo grave infortunio quando all’Olimpico, durante uno strappo dei suoi, si ruppe il crociato destro. Nicolò ha voglia di tornare a segnare in campionato (in Conference League si è già sbloccato), soprattutto adesso che sta ritrovando le giuste sensazioni e quell’esplosività che lo ha sempre contraddistinto. La Roma lo ha aspettato, Mourinho ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Nicolòha cominciato la sua rincorsa allantus: il numero 22, dopo il fastidio al flessore che lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale, si è allenato a parte per tutta la scorsa settimana, e solo da ieri ha ripreso gli allenamenti a Trigoria con l’obiettivo di essere presente a Torino domenica sera. D’altro canto quella con lanon può essere una partita come le altre per lui: sia perché la tifava da bambino sia perché proprio contro i Bianconeri si procurò il primo grave infortunio quando all’Olimpico, durante uno strappo dei suoi, si ruppe il crociato destro. Nicolò ha voglia di tornare a segnare in campionato (in Conference League si è già sbloccato), soprattutto adesso che sta ritrovando le giuste sensazioni e quell’esplosività che lo ha sempre contraddistinto. Lalo ha aspettato, Mourinho ...

