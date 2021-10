“Purtroppo non ci sono più le Br”: altro che fascismo, ecco cosa si legge nelle chat no vax (Di martedì 12 ottobre 2021) “E’ stata solo un’anteprima”. altro che pericolo fascista. Solo chi non vuol vedere semplifica una situazione esplosiva. nelle chat su Telegram i no vax e i nopass violenti alzano il livello dello scontro e scrivono cose di una gravità inaudita. Il 15 ottobre, dicono, “sarà guerra“. nelle chat che il sito on line del Giornale riporta, i violenti sono più che mai intenzionati a creare il panico dal il 15 ottobre. Nei gruppi Telegram e su Facebook stanno organizzando una sorta di road map. Si leggono deliri inauditi di chi rimpiannge gli anni di piombo: “Purtroppo non ci sono più le Br“. E ci sono anche gli irriducibili dei primi Duemila: “sono qui, no Global 100%, insieme a molti altri”. altro che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) “E’ stata solo un’anteprima”.che pericolo fascista. Solo chi non vuol vedere semplifica una situazione esplosiva.su Telegram i no vax e i nopass violenti alzano il livello dello scontro e scrivono cose di una gravità inaudita. Il 15 ottobre, dicono, “sarà guerra“.che il sito on line del Giornale riporta, i violentipiù che mai intenzionati a creare il panico dal il 15 ottobre. Nei gruppi Telegram e su Facebook stanno organizzando una sorta di road map. Si leggono deliri inauditi di chi rimpiannge gli anni di piombo: “non cipiù le Br“. E cianche gli irriducibili dei primi Duemila: “qui, no Global 100%, insieme a molti altri”.che ...

