Provocò incidente e fuggì | condannato il figlio di Vasco

(Di martedì 12 ottobre 2021) Davide Rossi,del cantante, è statoa un anno e dieci mesi dal Tribunale monocratico di Roma per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. Il procedimento è relativo a unstradale avvenuto il 16 settembre del 2016 a Roma, nella zona della Balduina. Per Rossi è stata disposta anche la revoca della patente. Insieme a lui è statoa nove mesi anche l’altro imputato, Simone Spadano. “Sono indignato, è morta la giustizia. C’era anche un cid firmato a testimoniare tutto, hanno preso i soldi dell’assicurazione, è veramente assurdo, non me lo spiego”, ha affermato Davide Rossi. “Purtroppo penso che questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista. Faremo appello e speriamo che la giustizia alla fine trionferà” aggiunge. ...