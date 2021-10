Profughi Afghani: 3.000 posti in più nel sistema accoglienza e integrazione (Sai) del Viminale (Di martedì 12 ottobre 2021) La dotazione del Fondo è stata incrementata di 11.335.320 euro per il 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, secondo quanto previsto dal decreto legge 139 dell'8 ottobre scorso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) La dotazione del Fondo è stata incrementata di 11.335.320 euro per il 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, secondo quanto previsto dal decreto legge 139 dell'8 ottobre scorso L'articolo proviene da Firenze Post.

