Osservatorio Oro di Futuro | per bambini bisogno di ascolto | vicinanza e socialità

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 ottobre 2021) La scuola al centro della vita: una comunità nella quale sentirsi protetti e fare esperienze di relazioni, di emozioni, di apprendimento e di internazionalità. La immaginano così idella Generazione Alpha ascoltati dall’‘Ora di2021’ attraverso gli 8.500 elaborati realizzati dagli alunni di oltre 5.000 classi di III, IV e V elementare di tutta Italia. Una scuola in cui si apprende facendo e ricca di tecnologie innovative; una scuola immersa nella natura ed ecosostenibile, dove imparare i ritmi della terra e mangiare in modo sano; una scuola ricca di spazi per lo sport e lo svago che possa offrire un ambiente aperto al mondo e protetto; una scuola capace di fare conoscere aiil mondo circostante attraverso viaggi reali ma anche virtuali. L’Ora di ...