Napoli: un campo di calcio in ex zoo privato del boss (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Li dove un tempo c'era lo zoo privato del boss Raffaele Brancaccio ora c'è un campo di calcio per i bambini del quartiere Arenaccia a Napoli. Il campo è stato realizzato nel bene confiscato affidato e gestito dalla Fondazione 'A Voce d'è Creature' di don Luigi Merola. All'inaugurazione ha partecipato anche l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia. L'intervento, dal costo di 25mila euro, è stato possibile grazie al sostegno di Unicredit attraverso i fondi raccolti con il progetto 'Carta E', del Gruppo Adler e di altri benefattori. "I nostri ragazzi hanno bisogno di modelli positivi – ha detto don Merola – perché dobbiamo sempre ricordare che un bambino nasce sempre sano e innocente, è la società che li ...

