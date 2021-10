Inter, stop per Correa: si attendono gli esami (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo stop per le Nazionali non fa bene all’Inter. Preoccupano le condizioni fisiche di Correa in vista del match contro la Lazio Le prossime partite dell’Inter saranno fondamentali per il prosieguo della stagione e non arrivano belle notizie dall’Argentina: dopo Lautaro, anche Correa va ai box. Situazione che sta preoccupando non poco Simone Inzaghi. L’allenatore tornerà da ex allo stadio Olimpico contro la Lazio, dove potrebbe mancare l’altro ex. Il Tucu si sottoporrà agli esami strumentali nelle prossime ore. Correa non ha preso parte all’allenamento di ieri, mentre nelle ultime ore ha svolto un differenziato, ma senza sforzare inutilmente. Potrebbe trattarsi soltanto di un affaticamento muscolare, sulla sia di quanto accaduto anche a Lautaro Martinez. Scaloni ... Leggi su zon (Di martedì 12 ottobre 2021) Loper le Nazionali non fa bene all’. Preoccupano le condizioni fisiche diin vista del match contro la Lazio Le prossime partite dell’saranno fondamentali per il prosieguo della stagione e non arrivano belle notizie dall’Argentina: dopo Lautaro, ancheva ai box. Situazione che sta preoccupando non poco Simone Inzaghi. L’allenatore tornerà da ex allo stadio Olimpico contro la Lazio, dove potrebbe mancare l’altro ex. Il Tucu si sottoporrà aglistrumentali nelle prossime ore.non ha preso parte all’allenamento di ieri, mentre nelle ultime ore ha svolto un differenziato, ma senza sforzare inutilmente. Potrebbe trattarsi soltanto di un affaticamento muscolare, sulla sia di quanto accaduto anche a Lautaro Martinez. Scaloni ...

