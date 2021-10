Edoardo Albinati: "Gli assassini del Circeo erano disturbati, non mostri. Fascismo, onnipotenza: tante concause" (Di martedì 12 ottobre 2021) “Quella sentenza sembra non tener conto dell’incredibile dose di violenza a cui i ragazzi, oggi, hanno libero accesso. Nel film, se ne vede cento volte di meno che in un episodio del Trono di spade”. Edoardo Albinati - autore del libro La scuola Cattolica, da cui è stato tratto l’omonimo film - non comprende la volontà di censurarlo, impedendone la visione ai minori di 18 anni. Sulle pagine del Corriere della sera, parla dei protagonisti della sua opera, che nel 2016 gli valse il premio Strega: gli autori del massacro del Circeo: “erano dei disturbati, ma a dire che erano mostri o pazzi si rischia di assolvere noialtri. Ci furono tante concause: il Fascismo di fondo, genitori e insegnanti troppo indulgenti o troppo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) “Quella sentenza sembra non tener conto dell’incredibile dose di violenza a cui i ragazzi, oggi, hanno libero accesso. Nel film, se ne vede cento volte di meno che in un episodio del Trono di spade”.- autore del libro La scuola Cattolica, da cui è stato tratto l’omonimo film - non comprende la volontà di censurarlo, impedendone la visione ai minori di 18 anni. Sulle pagine del Corriere della sera, parla dei protagonisti della sua opera, che nel 2016 gli valse il premio Strega: gli autori del massacro del: “dei, ma a dire cheo pazzi si rischia di assolvere noialtri. Ci furono: ildi fondo, genitori e insegnanti troppo indulgenti o troppo ...

