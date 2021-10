Donnarumma: “Deluso per i fischi, io sempre cuore Milan”. E si tatua lo stemma rossonero (Di martedì 12 ottobre 2021) “C’è un po’ di delusione perché ho passato otto anni al Milan e quindi è sempre un’emozione tornare a San Siro. E’ normale il dispiacere per i fischi. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso Milanista, gli otto anni non si dimenticano facilmente“. Lo ha detto a “Le Iene” Gigio Donnarumma in un servizio che andrà in onda questa sera. Il portiere, ora al Psg, torna sui fischi ricevuti al Meazza durante Italia-Spagna, semifinale di Nations League vinta dalle furie rosse. Il portiere, scuola Milan, mostra il tatuaggio sul suo avambraccio con la coppa dell’Europeo, la data dell’11 luglio 2021 e la bandiera tricolore che simboleggia la vittoria di questa estate. Poi, d’accordo con l’inviato, si fa apporre una figura trasferibile con ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) “C’è un po’ di delusione perché ho passato otto anni ale quindi èun’emozione tornare a San Siro. E’ normale il dispiacere per i. Sono cresciuto qua e sonostato un tifosoista, gli otto anni non si dimenticano facilmente“. Lo ha detto a “Le Iene” Gigioin un servizio che andrà in onda questa sera. Il portiere, ora al Psg, torna suiricevuti al Meazza durante Italia-Spagna, semifinale di Nations League vinta dalle furie rosse. Il portiere, scuola, mostra ilggio sul suo avambraccio con la coppa dell’Europeo, la data dell’11 luglio 2021 e la bandiera tricolore che simboleggia la vittoria di questa estate. Poi, d’accordo con l’inviato, si fa apporre una figura trasferibile con ...

