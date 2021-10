Chiara Ferragni, il selfie in intimo fa arrabbiare Fedez: trasparenze pericolose – FOTO (Di martedì 12 ottobre 2021) Chiara Ferragni non si ferma più, ormai le sue FOTO senza veli sono diventate un must e il pubblico le approva. Ma Fedez è d’accordo? E’ l’influencer più popolare del… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021)non si ferma più, ormai le suesenza veli sono diventate un must e il pubblico le approva. Maè d’accordo? E’ l’influencer più popolare del… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - lillydessi : Cellulite, smagliature e le imperfezioni delle star: così la privacy diventa manifesto - Vogue Italia… - H4RRYST4IM4LE : RT @cardiopatyna: ALLORA IO AMO IMMENSAMENTE CHIARA FERRAGNI MA SE IO E LEI DIVENTIAMO POI AMICHE E UN GIORNO SIAMO IN PIZZERIA E LEI MI CH… - gianlucaj2000 : @yungthasup Sponsor da Chiara Ferragni quando? - regalgiuls : RT @beingamaguire: lp che commenta i post di chiara ferragni con leone e vittoria ???? -