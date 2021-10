Carrara | il gruppo storico delle guide verso lo scioglimento | “Collaboreremo sotto altre forme”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. La storica associazionedell’Accademiaè a un passo dallo. Le condizioni che ne avevano portato alla nascita ormai più di quarant’anni fa, nel 1975, stanno venendo sempre meno. Un po’ come le energie: attualmente sono una quarantina i soci, solo una decina operativi. “Per anni abbiamo svolto attività educativa in museo, in un’epoca in cui non era prevista la funzione dei Servizi Educativi – spiegano dal direttivo dell’AssociazioneGiacomo-. Anni in cui sul territorio, di storia dell’arte, si occupavano pochissimi operatori culturali. Oggi valutiamo loin considerazione dell’evoluzione dei tempi e della struttura moderna del Museo”, da tempo dotato di un apparato interno che svolge molti dei compiti ...