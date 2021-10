“Abbiamo perso lo scudetto per quella partita”, dopo anni l’ex giocatore si espone (Di martedì 12 ottobre 2021) Philippe Mexes, giocatore ex Roma e Milan, intervenuto ai microfoni di ReteSport, ha parlato dello scudetto perso dai giallorossi. La partita nefasta di cui il difensore francese fa memoria è quella giocata e persa dalla squadra capitolina contro la Sampdoria nel 2010. Philippe Mexes, difensore francese classe 1982 Il tricolore quell’anno fu poi vinto dall’Inter di Jose Mourinho. “Rimpiango lo scudetto perso nel 2010, lo meritavamo: contro la Samp sottovalutammo gli avversari, commettendo errori stupidi” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Roma, attacco influenzale per un centrocampista: Mourinho spera L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Philippe Mexes,ex Roma e Milan, intervenuto ai microfoni di ReteSport, ha parlato dellodai giallorossi. Lanefasta di cui il difensore francese fa memoria ègiocata e persa dalla squadra capitolina contro la Sampdoria nel 2010. Philippe Mexes, difensore francese classe 1982 Il tricolore quell’anno fu poi vinto dall’Inter di Jose Mourinho. “Rimpiango lonel 2010, lo meritavamo: contro la Samp sottovalutammo gli avversari, commettendo errori stupidi” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Roma, attacco influenzale per un centrocampista: Mourinho spera L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

