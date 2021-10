William e Kate “sfruttano” Lady D, Harry e Meghan pensano ai soldi: i Principi e le loro strategie (Di lunedì 11 ottobre 2021) All’interno della Famiglia Reale sono in corso ormai da tempo screzi e dissidi, specialmente dopo lo “strappo” di Harry e Meghan. Il Duca e la Duchessa del Sussex, così come William e Kate Middleton, portano avanti le loro strategie, spesso molto differenti e in alcuni casi anche discutibili. Il Daily Star sottolinea come William e Kate stiano provando a “mischiarsi” con le celebrità, un po’ come fatto da Lady Diana. Lo si è visto anche in occasione della presentazione di “No Time to Die”, l’ultimo film della saga di James Bond, dove la coppia ha chiacchierato amabilmente con Daniel Craig, Dame Judi Dench, Rami Malek e altri ancora. LEGGI ANCHE => William e Kate si preparano a ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 ottobre 2021) All’interno della Famiglia Reale sono in corso ormai da tempo screzi e dissidi, specialmente dopo lo “strappo” di. Il Duca e la Duchessa del Sussex, così comeMiddleton, portano avanti le, spesso molto differenti e in alcuni casi anche discutibili. Il Daily Star sottolinea comestiano provando a “mischiarsi” con le celebrità, un po’ come fatto daDiana. Lo si è visto anche in occasione della presentazione di “No Time to Die”, l’ultimo film della saga di James Bond, dove la coppia ha chiacchierato amabilmente con Daniel Craig, Dame Judi Dench, Rami Malek e altri ancora. LEGGI ANCHE =>si preparano a ...

Ultime Notizie dalla rete : William Kate La dieta di Kate Middleton: cosa mangia a colazione, pranzo e cena Sembra che il modello seguito dalla moglie del Principe William in vista del suo matrimonio sia ... Quello che molti medici e nutrizionisti contestano alla dieta Dukan seguita in passato da Kate ...

Tutti i look di Kate Middleton e Meghan Markle ispirati a Lady Diana - Tag43 ... nel 2018, Kate ha chiaramente scelto di rendere omaggio a Diana. Indossando un Jenny Packham rosso ... Proprio come aveva fatto la principessa quando aveva dato alla luce William nel 1982. All - black ...

William e Kate Middleton, ecco perché sono «la coppia reale ideale» Vanity Fair Italia il principe william e lo zio andrea Da “il Giornale” il principe william e lo zio andrea Il principe William, secondo nella linea di successione al trono britannico, considera lo zio Andrea una «minaccia per la famiglia reale» e non int ...

Nemmeno mamma Diana riesce a riavvicinare William e Harry Harry e sua moglie Meghan Markle hanno snobbato - adducendo precedenti impegni - l'invito di William al party in onore di Diana che si svolgerà il 19 ottobre a Londra. E i tabloid britannici già parla ...

