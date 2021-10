Virus in Campania | 129 nuovi positivi e un morto | i dati di oggi

Advertising

Testament73 : Da leggere assolutamente il libro del Prof. @a_tommasetti Collana #lebbasi 'Elogio del negativo',virus impone rove… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 328 Test: 16.267 Deceduti:… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 272 Test: 16.674 Deceduti:… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 165 Test: 18.285 Deceduti:… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 324 Test: 16.932 Deceduti… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da in, complice anche l'ormai tradizionale flessione dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi ilfa registrare 129 positivi su 5.564 tamponi esaminati , 116 in meno di ieri con 10.350 ...Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Covid in, complice anche l'ormai tradizionale flessione dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi ilfa registrare 129 positivi su 5.564 tamponi esaminati , 116 in meno di ieri con 10.350 ...Da segnalare, infine, la situazione dei ricoveri che sono complessivamente 246 (5 in più di ieri, 4 in meno rispetto al 9 ottobre): tra questi sono 221 gli ospedalizzati ordinari (5 in più di ieri) e ...Un solo decesso è stato registrato. Se ieri era pari all'1,53%, oggi è 2,31%. Sono 129 i casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 5.564 test esaminati. Negli ospedali lieve aumento ...