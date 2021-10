Viaggi in autunno in Italia | 11 borghi che sembrano usciti da una fiaba

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ogni stagione è buona per fare una gita in uno dei tantissimi, splendidini . L'però ha quel certo non so che " tra i colori del foliage, l'aria frizzantina e la tranquillità dopo ...

Advertising

ivonne69villa : RT @DoveViaggi: 16-17 ottobre 2021: sono le Giornate @Fondoambiente d’Autunno 2021, visite e aperture straordinarie in tutta Italia. #dov… - DoveViaggi : 16-17 ottobre 2021: sono le Giornate @Fondoambiente d’Autunno 2021, visite e aperture straordinarie in tutta Ital… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #imiglioriesempi x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Il 300 #città tornano le Giornate #Fai d’autunno, tra i #siti anche… - Maristella90 : Clicca qui ???? - emmabaccaglio : #imiglioriesempi x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Il 300 #città tornano le Giornate #Fai d’autunno, tra i #siti… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi autunno

Quotidiano.net

Ogni stagione è buona per fare una gita in uno dei tantissimi, splendidi borghi italiani . L'però ha quel certo non so che " tra i colori del foliage, l'aria frizzantina e la tranquillità dopo il viavai dell'estate " che aggiunge un ulteriore tocco di magia. E ancora di più se si fa ..."La scenografia botanica che scorre veloce oltre i finestrini dell'auto ha il sapore di una macedonia che non rende onore ai suoi ingredienti. Platani dorati, non ancora ingialliti dall', ma bruciati dal sole; cupe Araucaria excelsa che sgomitano tra i palazzi; una palma scampata al punteruolo rosso (o è impettita per inerzia, ma in cuor suo cova già il male?). E quattro ...Dalla pittura del Trecento alle esposizioni fotografiche, dai manoscritti miniati testimonianze dantesche alle memorie storiche delle colonie ...Da Tivoli a Brisighella, da Locorotondo a Tellaro, ecco alcuni dei borghi incantati più belli d'Italia, perfetti per una gita autunnale ...